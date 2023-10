Il futuro del Franchi. Padovani, test di maggioranza. Pd e Renzi lontani sul rugby

di Niccolò Gramigni

FIRENZE

Il sentiero "è molto stretto". E la sensazione è che oltretutto Pd e Iv stiano andando nella direzione opposta. Insomma la sensazione è che l’impatto, se non è ora, sarà domani. A Palazzo Vecchio ormai i due gruppi hanno divisioni importanti: Iv resta al momento in maggioranza ma ogni giorno ci sono attriti, incomprensioni, polemiche.

L’ultimo fronte è quello relativo al Padovani, l’impianto che il Comune vuole riqualificare con 10 milioni di euro per spingere sul rugby ma soprattutto sperare che la Fiorentina si convinca a giocare lì durante i lavori al Franchi. La delibera arriverà in Consiglio comunale lunedì prossimo e oggi ci sarà un dibattito, che si preannuncia teso, nella Commissione bilancio. Ieri invece c’è stata una riunione di maggioranza e un po’ tutti hanno giocato a carte scoperte: il Pd vuole in tutti i modi portare l’atto senza problematiche, mentre Iv continua ad avere forti perplessità. Votare contro, essendo una delibera di bilancio, vorrebbe dire uscire dalla maggioranza. E forse ancora i tempi non sono maturi.

"La linea della giunta è chiara, noi abbiamo approvato all’unanimità la variazione di bilancio che contiene l’investimento per lo stadio Padovani come stadio di rugby così come ci viene chiesto anche dal movimento rugbistico nazionale e dalle società di rugby", ha sentenziato Nardella. Il segretario cittadino del Pd Andrea Ceccarelli ha parlato "di sentiero molto stretto: votare contro questo atto è significativo, forse lo è anche fare non voto". "Ho detto di prenderci una settimana di tempo, vediamo se riusciamo a trovare una soluzione – ha aggiunto Ceccarelli -. Iv chiede di scorporare le delibere, è vero, ma è difficile ed è inutile. Intanto le variazioni di bilancio devono essere approvate entro il 31 ottobre e quindi i tempi sono stretti. Se io poi scorporo gli atti inserendo da solo il Padovani poi comunque sempre di atto relativo al bilancio si parla. Hanno chiesto anche di stralciare l’atto e rinviarlo ma questo non è possibile, ha carattere di urgenza".

Il Pd ha definito la riunione "pacata", Iv invece "accesa". "Non siamo contro il rugby ma al Pd l’ho detto in modo chiaro: non ci prendiamo in giro – la replica del coordinatore fiorentino di Iv Francesco Grazzini -. Questo atto ha carattere di urgenza per la Fiorentina, non certo per il rugby. Dopo la riunione sono ancora più contrario e ho difficoltà a votare una cosa del genere. Pensiamo che investire 10 milioni per far diventare il Padovani un impianto ad ora da 7mila posti sia un’enormità".