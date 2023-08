Il fuoco, l’amore e l’arte di strada Paolo e Francesca oggi all’Abbazia

Un ’Paolo e Francesca’ inedito rivisto attraverso il linguaggio del circo contemporaneo. È lo spettacolo che andrà in scena oggi, ad ingresso gratuito, alle 21 all’Abbazia di San Salvatore e San Lorenzo in via San Lorenzo a Settimo,19 a Scandicci. La storia d’amore resa immortale da Dante Alighieri rivivrà attraverso una creazione artistica che unisce il teatro all’arte tipica della strada. A portarlo in scena sarà la compagnia Compagnia La Baracca – Arca Azzurra Eventi per la regia di Dimitri Frosali.

Al centro della performance ci sarà il fuoco, elemento che accompagnerà in questo viaggio dantesco alla scoperta di una delle coppie di innamorati più famose. Il tutto si svolgerà all’interno del famigerato girone in cui la loro anima brucia di passione. Si tratta di uno spettacolo dedicato a grandi e bambini.

Anche quest’anno infatti Arca Azzurra ha deciso di corroborare relazioni già esistenti con due realtà di Badia a Settimo (Casa del Popolo di Badia e Abbazia di S. Salvatore e S. Lorenzo) con un apporto di natura artistica e culturale di alto livello che possa andare a coinvolgere un pubblico trasversale per età e condizione sociale. La proposta complessiva per i due spazi avrà come tema conduttore il filo rosso dell’amore. L’altra serata si terrà il 22 agosto al circolo Arci ’Via Masiani’ alla casa del popolo di Badia a Settimo, in via dell’Orto con ’Panico ma rosa’ scritto e interpretato da Alessandro Benvenuti con ingresso a pagamento e prenotazione obbligatoria.

Il regista, attore e direttore artistico dei teatri di Siena porterà in scena 59 pagine di diario che raccontano l’isolamento obbligatorio di un autore attore che privato del suo naturale habitat, il palcoscenico, decide di uscire dalla sua proverbiale ritrosia e raccontarsi per la prima volta pubblicamente. Benvenuti farà questo passo attraverso sogni e bisogni, ricordi e crudeltà, fantasie e humor. Un viaggio nella mente di un comico che nel cercare un nuovo senso della vita per non impazzire, reinventa il passato. Drammaturgicamente, parlando ‘Panico ma rosa’ è di genere Po Ca Co: Poetico Catastrofico Comico.

Per maggiori informazioni su entrambi gli spettacoli è possibile contattare Arca Azzurra al numero 055.8290137 oppure al 055.8228422, anche via mail all’indirizzo [email protected] o sul sito www.arca-azzurra.it.