Il football dopo le bombe Quando i soldati Usa giocarono al Franchi la partita della libertà

di Fabrizio Morviducci

Dimenticarono per qualche ora gli orrori della guerra. Le bombe, i combattimenti corpo a corpo sulle montagne dell’Appennino. Oltre 25mila tra soldati, infermiere, e ausiliarie dell’esercito americano arrivarono a Firenze per lo ‘spaghetti bowl’. Era il primo gennaio 1945. E lo stadio Franchi, anzi Berta, perché allora portava il nome di uno dei cosiddetti ‘martiri’ fascisti, fu il campo della prima partita di football americano d’Italia. Firenze era stata liberata quattro mesi prima, ma i combattimenti andavano avanti: nei giorni precedenti sul Serchio era stata lanciata un’offensiva dai nazisti che tentavano l’ultimo colpo di coda prima di cedere definitivamente. Il comando alleato decise di concedere un momento di svago ai militari, portandogli oltre oceano un pezzo della tradizione di casa: nel giorno di capodanno, tradizionalmente dedicato al college bowl negli Stati Uniti, scesero in campo una rappresentativa della quinta Armata dell’esercito e una selezione dell’aeronautica (la 12ma forza aerea). Sugli spalti ovviamente hot dog per tutti, e prima dell’incontro venne predisposto uno spettacolo in piena regola con la banda e le cheerleaders.

Lo spettacolo era stato organizzato dall’Uso, l’associazione che ancora oggi si occupa dell’intrattenimento dei militari americani in missione, che aveva portato a Firenze una delle sue starlette, Peggy Jean Roan a esibirsi per i soldati. La squadra dell’esercito, che includeva un giocatore con esperienza nella NFL, la prima divisione statunitense, Cecil Sturgeon, vinse per 20 a 0. La rivista Yank, magazine militare, dette ampia copertura all’evento, ma anche la famosa Life dedicò due pagine a questa partita. Furono due ore di break in mezzo a tanti orrori, ma i soldati non poterono dimenticare del tutto: l’incontro venne disputato sotto copertura aerea dei caccia americani perché la Luftwaffe, l’aeronautica tedesca, aveva fatto sapere che ‘avrebbe partecipato al gioco’: tanti soldati, raggruppati in un posto solo potevano evidentemente rappresentare un obiettivo ambito, visto che il fronte, era a meno di tre ore di jeep dallo stadio.

I soldati ebbero comunque il loro pezzo di America in Italia. La storia definì la campagna di liberazione del nostro Paese, il ‘fronte dimenticato’ della guerra, perché lo scopo strategico, dopo la conquista della quasi totalità della penisola, era quello di tenere occupate le forze tedesche che altrimenti avrebbero rallentato la vera missione: la spinta alleata nel cuore della Germania. Dopo la liberazione lo stadio comunale, che il 22 marzo 1944 era stato teatro della fucilazione di cinque giovani renitenti alla leva rastrellati dai repubblichini e condannati a morte dal tribunale speciale, venne requisito dagli Alleati, che vi installarono prima un ospedale da campo, poi una base logistica. Nell’impianto però, lo spaghetti bowl non fu l’unico evento; vennero organizzate anche gare di atletica, partite di calcio, incontri di rugby (lo sport ‘nobile’ praticato dagli altri alleati presenti a Firenze: inglesi, neozelandesi e sudafricani) e un’esibizione del campione di boxe Joe Louis.

Non mancarono neanche le proteste: il presidente della Fiorentina di allora, Arrigo Paganelli, scrisse una vibrante lettera per chiedere la restituzione del campo alla viola (nella quale militavano tra gli altri Ferruccio Valcareggi, Egisto Pandolfini), costretta a giocare (il campionato toscano di guerra) lontano dalle ‘mura amiche’ come si diceva all’epoca. Proteste o meno, nella storia è rimasta quella incredibile partita, primo seme del football americano in Italia.