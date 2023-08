Il fiorentino d’argento del nuoto Pucci sbanca i campionati mondiali

La Toscana, patria d’arte e scienza, di bellezza e cultura. Ma anche di sportivi e nuotatori. E quella di Marco Pucci, medaglia d’argento ai mondiali di Fukoka è un’altra storia che lo dimostra. Il 40enne, categoria master, si è piazzato secondo ai campionati della Federazione Internazionale (Fina). Pucci ha gareggiato nella categoria “acque libere”. In mare aperto insomma. Una storia che parte dalla città e arriva alle vette del mondo, in Giappone precisamente. L’atleta infatti è nato e cresciuto qui, dove, tra Sesto e il capoluogo, si è appassionato al nuoto, togliendosi diverse soddisfazioni. Tra cui un oro agli europei del 2016. Ma al mondiale era l’esordio. Un esordio d’argento.

E pensare che la sua presenza a Fukoka era in bilico: "Ho avuto una tendinite, e prima del mondiale è tornata a farsi sentire – spiega – Ho fatto nove sedute di fisioterapia in 15 giorni. Avrei potuto fare di più, ma vista la condizione va bene così".

Infatti l’oro è andato un norvegese. che era già stato battuto da Marco. La gioia è comunque tanta, dato che il viaggio del “fiorentino d’argento“ è iniziato come quello di tanti bambini, portati in piscina dai genitori. Perchè si sa "il nuoto è uno sport completo": "Iniziai a 5 anni, mia madre non sapeva nuotare e non voleva che avessimo paura dell’acqua come lei. Decise quindi di metterci in vasca", e la madre di Pucci decise bene. Creando quello che sarebbe diventato un campione del nuoto in mare. Una disciplina diversa dal nuoto classico. E’uno sport duro: "Si rimediano gomitate, pedate e anche qualche medusa – dice – Però è più tattico. Puoi sfruttare la scia o le riprese".

Fu un suo vecchio allenatore, notando le sue caratteristiche tecniche, a inoltrarlo verso le acque libere: "Nel nuoto si parla di fibre muscolari bianche e fibre rosse. Le prime sono la velocità, mentre le seconde la potenza e la resistenza" e l’atleta è come un toro: vede rosso: "Ho un fisico muscoloso ma non sono uno spilungone. Questo aiuta molto" spiega il campione, che oggi lavora nel mondo delle assicurazioni. Dove a Sesto ha aperto un suo ufficio. Ma il legame con Firenze è forte: "Sono nato a Fiesole, Firenze è tutto. E’un orgoglio essere di qui". Del resto Pucci, ha tutta la famiglia in città e la vittoria sa bene a chi dedicarla: "In primis a mio nonno Carlo, ci sono cresciuto. E’stato un secondo padre. E’la prima persona a cui ho pensato a fine gara – spiega commosso – Grazie anche a mia madre. E’un supporto costante. Un mito per me".

