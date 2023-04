Il fierone già si prepara con centinaia di stand

Fiera di Scandicci, il Comune definisce le aree per l’edizione 2023. Secondo quanto stabilito dal comandante della polizia municipale, Giuseppe Mastursi, l’area espositiva arriverà da piazza della Resistenza fino al Russell-Newton. Due spazi, da 5699 mq e 5241 mq, sono quelli che fiancheggiano l’edificio del Polimoda e il Russell-Newton, in ‘riva sinistra’ della tramvia (direzione Firenze). In ‘riva destra’ a fianco dell’Isolato Boccaccio ci sono poi altri 9371 mq di spazio, sempre destinati all’esposizione. A completare il quadro i terreni ‘di testa’ ossia tra palazzo Kering e il Comune, su via Pantin 7562 mq, e ancora 4771 mq lungo via Francoforte sull’Oder, lato ufficio postale. Un ultimo spazio espositivo di 2475 mq è stato pensato infine in via Pascoli.

Oltre gli spazi espositivi c’è l’area sport, tradizionalmente inserita in piazza della Resistenza; in questo caso saranno 4390 mq, tutti da dedicare alle associazioni sportive della città. C’è però un’incognita cantieri, visto che stanno per essere concesse le autorizzazioni relative al mega progetto dell’ex Cnr. L’obiettivo è quello di andare avanti finché possibile con le altre opere, e arrivare in fondo allo spicchio di terra, neanche troppo uno spicchio visto che sono oltre 25mila mq dove si trovano i tendoni della fiera, il più tardi possibile.

Lo scorso anno, l’area della fiera era intorno ai 20mila metri. Il ’villaggio’ viene allestito e smontato in pochissimo tempo e con la viabilità in funzione per ridurre al massimo i disagi per i residenti. Dal punto di vista della viabilità, la fiera è una specie di isola, intorno alla quale ruotano le auto. Uno spazio che diventa così facile da scaricare, allestire e smontare, senza stravolgere la routine.