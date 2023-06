Il Fiat Doblò nato dalla solidarietà

Un nuovo mezzo, un Fiat Doblò, per il trasporto disabili dell’Avg. "L’acquisto - spiega il presidente Paolo Stecchi - si è reso possibile perché, dopo aver vinto il bando I Care… indetto nel 2022 da Publiacqua, sono arrivati alla nostra associazione ben 5mila euro. Poi aziende e privati si sono mobilitati per offrire il proprio contributo. E in poco tempo l’obiettivo è stato raggiunto". Stecchi sottolinea che "ci teniamo a ringraziarli tutti, uno per uno. Oltre, ovviamente a Publiacqua, ci sono il notaio Cappelletti, Antinori, agricola Querciabella, Unione Viticoltori Panzano, agricola Castellinuzza, ristoro di Lamole, pizzeria La Cantina, Le Cetinelle, Le Corti, studio Mori Associati, Rotary San Casciano, BCC e Banca Cambiano di Greve in Chianti. E le persone che hanno aderito Rolando Ermini, Claudio Arfaioli, Massimiliano Coppi, Michele Signorini".

An. Set.