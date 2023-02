Il festival Testo chiude col botto Alle Leopolda arriva Scott Turow

Terzo e ultimo giorno, oggi dalle 10, per Testo, la rassegna sui libri e l’editoria in programma alla Leopolda. Tanti gli appuntamenti in programma per un evento che, anche quest’anno, ha avuto un grande successo fra gli appassionati e gli addetti ai lavori.

In ordine sparso, già dalle 10 ci saranno da una parte Carlo Lucarelli e Marco Vichi, mentre dall’altra Enrico Fovanni presenterà il suo nuovo libro, edito da Giunti, assieme alla direttrice de La Nazione, Il Resto del Carlino, Il Giorno e QN Agnese Pini e a Nicoletta Verna. Alle 14 Luca Scarlini parlerà di storie di case editrici fiorentine perdute fra Otto e Novecento. Alle 15 ci sarà Marco Missiroli e alle 16 Claudia Durastanti da una parte e Simona Vincidall’altra. Alle 17 Lucio Caracciolo e Wlodek Goldkorn parleranno dei trent’anni della rivista Limes.

Alle 18 l’attesa partecipazione dello scrittore americano Scott Turow, il padre del moderno legal thriller, con Luca Briasco. Alle 19 si parlerà di Viareggio con Dario Ferrari, Giampaolo Simi e Fulvio Paloscia da una parte, mentre dall’altra si parlerà del 1987, del tumulto politico e di una radio libera con Valerio Aiolli e Marco Vichi.