Il Festival internazionale. Scacchi, l’arte strategica. Il mondo si sfida a Gubbio

GUBBIO (Perugia)Re, regine, pedoni, cavalli e alfieri. Torna in Umbria il grande evento di scacchi con tutto il mondo pronto a sfidarsi a Gubbio a colpi di strategia. È stato presentato ieri nella Sala Consiliare di Palazzo Pretorio la terza edizione del Festival Internazionale di Scacchi "Città di Gubbio". Alla presentazione dell’evento, organizzato dall’Associazione Sportiva Dilettantistica Barcellona Scacchi in collaborazione con il Gruppo Scacco Matto Eugubino e patrocinato dal Comune di Gubbio, c’erano l’assessore allo sport Carlotta Colaiacovo e il presidente del Gruppo Scacco Matto Eugubino Francesco Zaccagni. Quello che si svolgerà da domani a domenica è un importante appuntamento all’interno del panorama scacchistico regionale che si allarga anche a livello nazionale e internazionale, coinvolgendo oltre 170 giocatori provenienti dall’Italia e non solo, confermando così il successo dei primi due anni di svolgimento. Il torneo, che si terrà presso le stupende e solenni cornici della Sala Trecentesca e della sala consiliare (aggiunta quest’anno a causa delle altissime adesioni) sempre nella residenza comunale, è autorizzato dal Coni e dalla Federazione Scacchistica Italiana (FSI). La manifestazione, nel dettaglio, sarà composta da tre tornei destinati a diverse categorie di giocatori sulla base del punteggio Elo Fide, con un numero complessivo di partite stimato in cinque turni di gioco distribuiti nell’arco di tre giorni.

"Siamo felici per i numeri raggiunti - ha detto in conferenza stampa Francesco Zaccagni - le strutture ricettive cittadine sono state prese d’assalto, peraltro in un periodo fuori dai ponti turistici canonici, e quest’anno registriamo un record di partecipanti che ci ha costretto ad occupare un’altra sala di Palazzo Pretorio, oltre alla consueta Trecentesca. Si tratta di un evento nato quasi per caso, grazie a Giuseppe Zangla, appassionato scacchista siciliano che aveva un sogno, quello di realizzare un festival in una città della quale si era innamorato, e oggi, al terzo anno di questa manifestazione, siamo sempre di più e contiamo su presenze di campioni e appassionati sempre più qualificati e pronti a darsi battaglia".

Per l’assessore Carlotta Colaiacovo, invece, il Festival Internazionale di Scacchi Città di Gubbio è una "iniziativa importante per la città, che porterà a Gubbio tantissime persone e le ospiterà in un luogo del tutto speciale, che è luogo di scelte, di strategie e concentrazione per antonomasia. Siamo perciò felici di dare massimo supporto a questo evento e già al lavoro per organizzare la prossima edizione, convinti della bontà del progetto e sostenuti da un crescente successo di pubblico". Il Festival Internazionale è solo una delle attività che l’associazione eugubina porta avanti nel corso dell’anno. Su tutte spicca l’iniziativa degli scacchi in biblioteca, appuntamento del mercoledì pomeriggio presso la Biblioteca Sperelliana, senza dimenticare i numerosi tornei, sia senior che giovanili, a cui prende parte il sodalizio. Gli ultimi successi sono il terzo posto di Bogdan Mayka 2° Campionato Perugino Rapid e la medaglia di bronzo del giovane Giulio Pascolini nella categoria U10 al Campionato Provinciale Giovanile 2025.

Federico Minelli