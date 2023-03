Il festival internazionale Archeofilm scatta oggi al cinema La Compagnia

La proiezione di 80 titoli, di cui la metà anteprime, un focus sulla Turchia da dove arrivano sei film in anteprima, una prima assoluta dalla Cina e una nuova giuria tutta studentesca per votare i 35 cortometraggi in programma. È quanto propone la quinta edizione del festival internazionale del cinema di Archeologia arte e ambiente, organizzato dalla rivista Archeologia Viva, da oggi 5 marzo al cinema La Compagnia. L’iniziativa propone cinque giornate, tutte a ingresso gratuito, per viaggiare attraverso la lente del cinema alla scoperta di universi lontani con uno sguardo attento a temi di attualità, come il cambiamento climatico. I documentari arrivano da Francia, Usa, Spagna, Malesia, Regno Unito, Italia, Iran, Germania, Australia, Portogallo, Turchia, Indonesia, Grecia, Svizzera, Brasile e per la prima volta i anche dalla Cina. Molte anche le produzioni Made in Italy tra cui il film sulla storia di Firenze riletta attraverso i suoi corsi d’acqua.