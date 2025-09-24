Il Festival del Viaggio, da Bach al... fischio

Da Bach alle colonne sonore di Morricone, uno strumento ha attraversato nel tempo spartiti e brani musicali, senza però mai trovare il giusto riconoscimento. È il fischio. Venerdì 26 settembre (ore 18), Palazzo Blu, a Pisa, gli dedicherà uno dei tanti appuntamenti del "Festival del Viaggio" da domani al 28 settembre. Protagonista sarà Tommaso Novi che, prima di dare vita, insieme a Francesco Bottai, ai Gatti Mezzi, si è concentrato a lungo sia sul pianoforte che sul fischio.

Tommaso, perchè la scelta di uno strumento così insolito?

"La passione per il fischio mi accompagna sin da quando ero piccolo, era anzi per me quasi un tic, un’ossessione. Dai 3 ai 15 anni fischiavo costantemente. Poi, quando gli altri hanno iniziato a chiedermi di insegnare come fare, ho consolidato la conoscenza di questo strumento".

Qual è l’obiettivo di questo approfondimento?

"Dare al fischio una sua dignità: tutti fischiamo, ma finora non esisteva un percorso didattico dedicato al tema".

I prossimi passaggi?

"Dal ‘Festival del viaggio’ partirà una tournée, organizzata, gestita e inventata da Toscana Produzione Musica e da Migrazioni Sonore, con la distribuzione di Musiche Metropolitane. Le tappe saranno in Canada, in vari luoghi come il Grand Théâtre de Québec, in Svizzera, con un concerto in diretta alla tv nazionale, e in Belgio. Infine, il 3 dicembre al Museo delle Sinopie di Pisa, con un concerto dal titolo ’Fischio, la musica della mia vita’ che andrà da Bach a Dalla, passando da Thelonious Monk e Morricone. Con me, ci saranno Melissa Doucet al basso e Christina Beaudry Càrdenas alla batteria, in un repertorio che toccherà barocco, Impressionismo, Jazz e colonne sonore".

Il Festival del Viaggio è stato il primo in Italia sul tema. Fondato a Pisa nel 2006, si è poi spostato a Firenze, Palermo, Venezia, Viareggio, Milano. Da qualche anno è tornato "a casa", con il sostegno della Fondazione Pisa, e in questo 2025 celebra la ventesima edizione con un libro-catalogo e un programma dedicato alla musica. Sergio Caputo, Rita Marcotulli, Bobo Rondelli, Federico Maria Sardelli, Fabio Morgera e, appunto, Tommaso Novi sono alcuni dei nomi in calendario. Tutti gli eventi sono gratuiti e fino a esaurimento posti, tranne la Scalzeggiata della domenica su prenotazione a [email protected]

Lisa Ciardi