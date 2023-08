"Il fenomeno AirBnb? Difficile una norma unica"

"La gestione fiorentina di Airbnb? Nardella fa bene a muoversi, ma la questione resta nazionale. È a tutti gli effetti un fenomeno urbano e dobbiamo affrontarlo come tale. Peccato che la nostra legge sull’urbanistica risalga ancora al 1942. Forse così si capisce meglio la portata del problema". Parole di Gianni Biagi, ex assessore all’Urbanistica e presidente di Urbanpromo, ente che organizza un grande evento culturale sulla rigenerazione urbana e che, a novembre ospiterà le premiazioni dell’ultimo concorso indetto, il Premio Urbanistica 2023, proprio a Firenze.

Premio Urbanistica 2023: un commento sulla ratio del riconoscimento.

"Il premio ‘Urbanistica’ da anni costituisce uno degli appuntamenti centrali di Urbanpromo. Il suo nome deriva dalla storica rivista dell’Istituto Nazionale di Urbanistica. È un premio che vuole riconoscere le politiche urbane e i progetti che innovano nel settore ed è significativo che sia assegnato ad operatori e amministrazioni attraverso votazioni online".

Rigenerazione urbana. Come siamo messi?

"La Toscana è ormai da molti anni una regione virtuosa sul piano della ricerca di nuovi modi di gestione del territorio e nell’affrontare i temi dell’abitare sociale. Non a caso anche quest’anno sono tre i premi “Urbanistica” che vanno a amministrazioni e operatori della Toscana. Certo anche qui esistono problemi e difficoltà ma complessivamente nella regione vi è la consapevolezza della necessità di un approccio sistemico e multidisciplinare al tema".

Quali cose da migliorare nel disegno di legge per regolare gli affitti brevi della Santanché?

"Il disegno di legge tenta, con poche possibilità di successo, di porre un argine ad un fenomeno che ha aspetti molto controversi. L’uso degli affitti brevi per finalità turistiche è ormai diffuso in modo pervasivo ma non sempre ha effetti critici come nelle città che hanno un elevato flusso turistico. In alcune aree, penso ai borghi e alle aree interne del Paese ad esempio, questo utilizzo degli affitti brevi ha avuto a aspetti sociali, economici e culturali interessanti. Quindi è impossibile definire una ‘norma’ nazionale che affronti in modo semplicistico questo problema. È errato il punto di vista. È un fenomeno urbanistico e va affrontato".

In che modo?

"Il nostro Paese ha una legge generale sull’urbanistica che risale al 1942. Era un’Italia totalmente diversa dall’attuale per composizione sociale, per economia, per ruolo nel mondo. Da tempo l’Istituto sta proponendo una nuova legge nazionale di principi che lasci alle regioni la loro potestà costituzionale cocorrente. Ma se non si vuole affrontare il tema generale, si promuova una modifica del D. Lgs 380 del 2001 (testo unico dell’edilizia) introducendo una nuova categoria funzionale relativa alle funzioni miste. Un parere su norma Nardella che vuole vietare gli Airbnb in tutta l’area Unesco?

"Il sindaco si deve muovere all’interno degli strumenti legislativi che ha. Penso sia giusto provarci e penso che comunque sia giusto tentare strade che possono avere qualche possibilità. Ma il problema che ho sollevato nella risposta precedente permane. Mi permetta di fare presente che deve essere anche modificata la narrazione politica e pubblica sulla città. Si continua da troppi anni a raccontararla solo attraverso la sua immagine di cartolina stereotipata della “più bella città del mondo”. Io credo che Firenze sia anche molto altro".