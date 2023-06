Il fascino del solstizio d’estate

Roberto

Fancelli

Settimana di passaggio stagionale, mercoledì c’è il Solstizio d’estate astronomico, il giorno in cui il Sole raggiungerà il suo punto più alto e trascorrerà più tempo sopra l’orizzonte e si entrerà nella stagione estiva. Oggi si celebra la “ Giornata Mondiale delle Nazioni Unite per la lotta alla desertificazione e alla siccità” e, seppure si provenga da una primavera anomala caratterizzata da un aprile con temperature sotto la media ed un maggio con precipitazioni alluvionali e catastrofiche, il problema può sembrare paradossale, ma costituisce il risvolto della stessa medaglia. Come la desertificazione è una causa dei cambiamenti climatici, anche i cambiamenti climatici sono causa della desertificazione. Numeri da giocare su tutte le ruote per tre estrazioni: 54, 30, 51.

L’oroscopo: Ariete 16, 74; Toro 39, 71; Gemelli 22, 29; Cancro 9, 90; Leone 55, 64; Vergine 15, 34; Bilancia 7, 24; Scorpione 36, 38; Sagittario 61, 67; Capricorno 11, 56; Acquario 47, 74; Pesci 12, 25.

I numeri di Chiara: terno d’oro 57, 67, 70 da giocare a Roma e tutte le ruote.

Terni dei nomi di persona: Alida 27, 54, 90; Benvenuta 32, 5, 37; Ebe 3, 15, 30; Ester 22, 4, 52; Germana 7, 44, 27; Ilaria 5, 55, 67; Olga 70, 40, 11; Antonio 73, 13, 17; Benvenuto 37, 10, 47; Ezio 28, 38, 76; Galileo 34, 41, 82; Leopoldo 4, 40, 49; Luigi 21, 5, 11; Mattia 44, 14, 41.

L’aforisma della settimana scelto da Mario. “La vita non è uno spettacolo muto o in bianco e nero. E’ un arcobaleno inesauribile di colori, un concerto interminabile di rumori, un caos fantasmagorico di voci e di volti, di creature le cui azioni si intrecciano o si sovrappongono per tessere la catena di eventi che determinano il nostro personale destino” (Oriana Fallaci): 44, 31, 15.