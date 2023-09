Il famoso burattino compie 140 anni

Domani alle 11 sarà inaugurata la mostra “Pinocchio 140x140” per celebrare i 140 anni dalla prima uscita del libro con protagonista il burattino più famoso del mondo. L’esposizione, visitabile fino al 4 ottobre presso la Biblioteca Nazionale centrale di Firenze, rilegge “Le Avventure di Pinocchio“ di Carlo Collodi attraverso le creazioni di due artisti toscani del Novecento, Sigfrido Bartolini e Venturino Venturi. In particolare saranno in mostra alcuni dei 309 pezzi in legno utilizzati da Bartolini per illustrare l’edizione del centenario di Pinocchio, e saranno presenti 37 serigrafie originali di Venturi, che illustrò un’edizione della “Storia di un burattino“.