Il falso avvocato adesso arriva a casa "Sua figlia ha avuto un incidente" Anziana gli dà i gioielli e 200 euro

Si spaccia per avvocato, truffa un’anziana e fugge con 200 euro e gioielli. Il nuovo raggiro del finto legale è stato messo a segno ieri ai danni di una donna di 86 anni che vive all’Isolotto.

Il falso legale, secondo quanto ricostruito, intorno alle 17 avrebbe bussato alla porta dell’anziana per avvisarla che la figlia, dopo essere rimasta coinvolta in un fantomatico incidente stradale, era stata trattenuta al comando dei carabinieri e occorreva del denaro per evitarle la denuncia. Lo sconosciuto avrebbe inscenato anche una telefonata alla presunta figlia dell’anziana per sollecitare l’86enne a mandarle oro e denaro per risolvere la situazione.

L’anziana ha consegnato i gioielli e 200 euro al finto legale, che si è allontanato dall’abitazione. Poco dopo la donna ha chiamato la figlia e ha scoperto di essere stata raggirata. Il valore dei monili è ancora da quantificare.