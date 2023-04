Il Duomo negli scatti di Antonio Biagiotti

Domani alle 15, e fino al 4 giugno, si apre presso la libreria Brunelleschi dell’Opera di Santa Maria del Fiore la mostra ’La Piazza, l’uomo, il fotografo’ di Antonio Biagiotti. L’esposizione organizzata dall’Opera di Santa Maria del Fiore, a cura di Vincenzo Circosta e Giuseppe Giari, presenta una selezione di 26 immagini fotografiche in bianco e nero sulla Cattedrale di Firenze e i suoi monumenti. Le immagini in mostra sono parte di un ampio progetto fotografico che Biagiotti ha iniziato dal 2018. Antonio Biagiotti le ha realizzate con un banco ottico e un telo oscurante sulla testa, alla maniera dei pionieri della fotografia. Le fasi successive di sviluppo e stampa completano l’iter che porta alle immagini che vediamo esposte. Il digitale non entra a far parte del processo creativo e produttivo del fotografo. Un modo di fare fotografia che coincide con la sua principale cifra stilistica.