Il dolori del Pd "Stop alle autocandidature"

Sarà una calda estate a Scandicci, dove è cominciata la corsa alle amministrative 2024. Il segretario cittadino del Partito democratico Tommaso Francioli, fresco di nomina in direzione regionale, prova a lanciare qualche diktat: "Non esistono autocandidature – dice – pensiamo prima al programma, provando a costruire anche una coalizione". Ma pare più un arrocco difensivo che un vero e proprio ordine ai suoi. Perché ormai i tre ‘autocandidati’ come dice il segretario, ossia l’attuale vicesindaco, Andrea Giorgi, l’assessore alla cultura, Claudia Sereni, e l’assessore alla polizia municipale, Yuna Kashi Zadeh, girano in città, incontrano persone, e non fanno grande mistero della loro volontà di candidarsi a sindaco. Sarebbe interessante capire cosa accadrebbe se qualcuno di loro raccogliesse le firme per chiedere le primarie, come da statuto del partito.

Ma Francioli resta della sua opinione: "La segreteria regionale ha specificato che nessuno è autosufficiente: vanno creati programmi e coalizioni condivise. Noi stiamo lavorando per alleanze larghe, condividendo un programma elettorale. Abbiamo capito che laddove il centrosinistra è diviso e viaggia da solo non esce vincitore; neanche quando è alleato o col M5S o col terzo Polo. Su questo apriremo tavoli di lavoro coi cittadini".

Ma come valuta il segretario la questione primarie? "Se ci saranno primarie di coalizione, parteciperemo con un nostro candidato. Le volontà personali interne al partito sono tutte legittime, ma la priorità resta quella di affrontare una discussione coi cittadini di programma e coalizione, poi andremo a fare una valutazione sui nomi. Non è il momento di spaccature interne, ma di parlare di contenuti". Chiaro che questa uscita rischia di creare ancora più scontento e tensioni interne. Anche perché al momento la possibilità di arrivare una sintesi appare davvero remota.

Vedremo anche quale coalizione uscirà da queste consultazioni, visto che Italia Viva a più riprese ha manifestato distanza dalle politiche del Pd (impianti sportivi, questione Makarenko solo per citare le due più scottanti) e il M5S arriva a questa fine cosigliatura senza rappresentanti in consiglio. La sensazione è che, a meno di un intervento ‘dall’alto’ le primarie saranno inevitabili per individuare un candidato che sia scelto non dentro una stanza, ma dai cittadini.

Fabrizio Morviducci