Il dolore di Firenze. I fiori e un minuto di silenzio, poi la città rialza la testa: : "Ora ci vogliono i fatti"

Mazzi di crisantemi, qualche gerbera, tante rose rosse. Ma anche tulipani e garofani colorati. C’è chi arriva con il suo taxi e consegna i fiori agli agenti della municipale, chi li lascia sul marciapiede e chi cerca di incastrarli alla recinzione del cantiere. Nel giorno del lutto cittadino e regionale, ieri, in tanti hanno voluto rendere omaggio, con un fiore, alle vittime della strage di operai del cantiere per la costruzione del supermercato Esselunga di via Mariti, nell’area dell’ex Panificio militare di Firenze. Nessun biglietto, un omaggio anonimo per queste vittime ‘sconosciute’ agli abitanti nonostante la presenza quotidiana nel quartiere. Insomma, un via vai continuo e silenzioso per testimoniare la vicinanza alle famiglie coinvolte nell’incidente che si contrappone alla rabbia e all’indignazione che, comunque, emergono a chiare lettere. "I morti sul lavoro gridano vendetta" è la scritta apparsa all’alba di ieri intorno al cantiere, con tanto di offese al sindacato e al sindaco di Firenze, Dario Nardella. Gli stessi sentimenti contrastanti sono emersi anche durante la manifestazione in piazza Signoria, voluta dal Comune. Alle 15 esatte la città si è fermata: un migliaio di persone ha osservato un minuto di silenzio, scandito sia in avvio che in conclusione dallo squillo delle chiarine, il corpo dei musici di Palazzo Vecchio.

Poi però si sono alzate due invocazioni: "Non si può morire a 24 anni in un cantiere, basta" e "Ci vogliono i fatti". Appelli che il primo cittadino di Firenze ha accolto: "Colpito nel vedere tantissime cittadine e cittadini qui in piazza di sabato pomeriggio: è il segno che questa tragedia ha lasciato davvero tutti sgomenti, ma è anche il segno di una comunità che oggi nel lutto si raccoglie intorno ai familiari delle vittime per esprimere vicinanza e cordoglio. Ovviamente c’è anche rabbia, perché è inaccettabile, impensabile che in Italia nel 2024 accadano queste cose. Un signore ha detto ’ci vogliono i fatti’ e ha ragione". Anche lo stesso arcivescovo cardinale Giuseppe Betori, dall’Arengario di Palazzo Vecchio, ha invitato la città a far sentire il suo calore e vicinanza alle famiglie sconvolte dalla tragedia e al tempo stesso ha criticato la politica: "Mi meraviglia molto la linea legislativa liberalizzante dell’Europa che ha tolto ogni freno ai subappalti senza più nessuna capacità di regolarizzare questo sistema. Non è liberalizzazione quello che dobbiamo inseguire, ma è la dignità delle persone che deve essere sempre assicurata".

Nel giorno del lutto cittadino, però, le polemiche restano ai margini. Firenze preferisce far sentire il suo profondo cordoglio. E, infatti, bandiere abbrunate o a mezz’asta sugli edifici pubblici, giglio listato a lutto sui parabrezza dei bus, messaggi speciali alle pensiline, nastri neri agli specchietti della tranvia e fiocco nero esposto anche sui taxi. Ieri, poi, sono state tutte le manifestazioni pubbliche, compresa la partita dell’Assedio del Calcio storico (rinviata a domani), mentre oggi la Fiorentina, impegnata nel derby in casa dell’Empoli, scenderà in campo con il lutto al braccio. Anche il mondo del commercio e della ristorazione non è rimasto indifferente. Tra le 12 e le 12,15 tantissime attività hanno abbassato le saracinesche e spento le luci: imprenditori, commercianti e clienti sono usciti in strada per un momento di preghiera e raccoglimento.