Il docu ’West of Babylonia’ con Lombardi

Proiezione speciale di ’West of Babylonia’, primo capitolo della trilogia incentrata sulla ricerca del ’sogno americano’, del regista italoamericano Emanuele Mengotti. L’appuntamento è per domani alle 21 al cinema La Compagnia per la visione del film alla presenza del regista, dell’attore fiorentino Maurizio Lombardi, del direttore della fotografia Marco Tomaselli e del compositore Paolo Cognetti. Dopo ’West of Babylonia’ il regista ha realizzato ’Red Sky at Night’ mentre il terzo capitolo della saga, il film ’Trona’, è in questo momento in fase di sviluppo e verrà girato a breve.