Il divertimento a chilometri zero "Luglio Bambino", è qui la festa

"Nuovo Umanesimo", ovvero un altro mondo è possibile è il tema della nuova edizione di "Luglio Bambino", il festival della Città metropolitana di Firenze che da ormai trent’anni coinvolge bambini di tutte le età con spettacoli di teatro, circo, animazioni, letture, cinema e incontri. La kermesse, dal 1° al 20 luglio, è organizzata da AttoDue, con la direzione artistica di Manola Nifosì e Sergio Aguirre. "Un festival longevo. Quel che resta di identitario è la sua essenza di vacanza in città. Ciò che è rimasto immutato è la sua vocazione a rendere la cultura accessibile a tutti e a km quasi zero" dicono. E, infatti, ogni Comune ha una sua vocazione: Campi cura il teatro per ragazzi, Calenzano il cinema (dal 5 al 7 luglio tra il Castello e il parco del Neto), Sesto la letteratura (3 luglio alla biblioteca), Signa il circo, Lastra a Signa il teatro di figura (l’8 luglio ore 18 nel Giardino interno delle Mura c’è "Pulcinella in favola") e Scandicci l’arte contemporanea (dal 18 al 20 luglio alla biblioteca).

Il festival fa tappa a Campi dal 10 al 17 luglio con animazioni, laboratori e letture nel pomeriggio. Mentre la sera sono previsti vari spettacoli teatrali nel giardino di Villa Rucellai. In particolare dal 10 al 13 luglio saranno presentati gli spettacoli in concorso, visionati dalla Giuria dei Bambini e la Giuria dei Giornalisti dove c’è anche La Nazione. Le produzioni in concorso sono: "Le avventure di Pulcino" della compagnia teatrale Teatro Pirata di Jesi (10 luglio); "Chi ha paura di denti di ferro?" dell’Accademia Perduta Romagna Teatri (11 luglio); "Cappuccetto Rosso" di La Baracca- Testoni Ragazzi (12 luglio); "I brutti Anatroccoli" di e con Silvano Antonelli (13 luglio). Il festival prende il via sabato (ore 18) a Signa nel cortile di Villa Alberti.

Barbara Berti