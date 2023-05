Il dissesto e le previsioni dei bilanci "Erano tutte con ricavi sovrastimati"

"Un bilancio preventivo per il 2022 con previsioni sovrastimate sui ricavi e documenti sia preventivi che consuntivi in cui è sempre stato riportato l’equilibrio economico". La vicesindaca Alessia Bettini ha ricostruito così, in consiglio, durante il question time rivoltole dai consiglieri del M5S, Roberto De Blasi e Lorenzo Masi, le tappe del dissesto del Maggio. "In particolare, il bilancio preventivo del 2022 – ha spiegato ancora Bettini – riportava previsioni sovrastimate sui ricavi, la cui evidenza è emersa solo con la redazione del preconsuntivo 2022" ovvero a inizio 2023. Sempre sul 2023 "le previsioni di ricavo risultano sovrastimate e, nonostante la revisione della attività tuttora in corso, al momento non consentono di prevedere l’equilibrio economico" per l’anno in corso.

"Ribadiamo la disponibilità del sindaco – ha aggiunto poi – a trovare soluzioni a garanzia dei lavoratori. E siamo disponibili, in quest’ottica, a intervenire a un incontro con il ministro Sangiuliano, gli altri soci, e il commissario Cutaia". "Nessuno sa, nessuno ha il coraggio di dire come andranno le cose – ha replicato il consigliere Masi. "Il sindaco ha dato la sua piena disponibilità a trovare soluzioni, quando è evidente che la situazione economica del Maggio è così grave che lo stesso commissario Cutaia non ha risparmiato parole per descriverne la gravità".