Il Disability Pride sbarca a Firenze. Dibattiti e corteo nel cuore della città

Segnatevi la data, 27 settembre. È una giornata che sarà storica per la Toscana e per Firenze perché è la prima volta che arriva il Disability Pride, dopo le esperienze di città come Roma, Milano, Bologna, Taranto. Una giornata per discutere di accessibilità e integrazione e un corteo (nel pomeriggio, dalle 15.30) con partenza da piazza Santa Maria Novella fino a piazza Duomo. Tra coloro che interverranno durante il convegno (dalle 9.30, al Palazzo degli Affari) ci sono Saverio Tommasi, giornalista e scrittore, Marco Muratori, direttore cooperativa Elfo, Costanza Loni, attivista, Lorenzo Tombelli, presidente Aned Firenze. La prima edizione è dedicata al ricordo di Nevio Minici che ha fondato l’Associazione toscana paraplegici nel 1982 e ha contribuito alla creazione dell’Unità spinale a Careggi.

Poi appunto arriverà il momento del corteo: sarà presente anche la sindaca Sara Funaro, che ha pubblicamente ringraziato gli organizzatori e anche Michela Monaco (capogruppo della lista Funaro a Palazzo Vecchio) e Andrea Mucci (consigliere di Quartiere) per l’impegno attivo nella costruzione della giornata. Anche Nicola Paulesu, assessore al Welfare, ha offerto grande supporto perché il 27 settembre resti una data memorabile. "Siamo orgogliosi di ospitare per la prima volta il Disability Pride, perché è un segnale importante - ha spiegato Funaro -. Sul tema dell’inclusione e dell’accessibilità bisogna investire sempre di più". "Per quanto riguarda la parte dell’assistenza - ha aggiunto - da un punto di vista sanitario, da parte del governo ci dovrebbero essere sempre più risorse e sempre più attenzione: lo vediamo nei fondi della sanità, non ci sono risposte che vanno che vanno in questa direzione. Su tutto il resto, ovviamente, è un lavoro che dobbiamo fare anche a livello locale su tutte quelle che sono le varie opportunità. Noi già lo stiamo facendo".

"Abbiamo bisogno di essere uniti, se siamo uniti otteniamo qualcosa, soprattutto con un certo tipo di governo che tende a togliere risorse. Siamo cittadini come tutti gli altri" ha aggiunto il coordinatore della manifestazione Alessandro Rizzello. Monaco, capogruppo della lista Funaro a Palazzo Vecchio, ha sottolineato che "spesso si pensa al disabile in una visione pietistica e invece noi vorremmo superare questa concezione". Insomma, tutti chiedono un cambio di paradigma che non sia solo a parole ma pure a fatti: il 27 settembre è il giorno giusto per dimostrare che da questo punto di vista siamo una terra avanzata.

