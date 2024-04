Il direttore dei lavori e il capitolato

Luca

Santarelli

Buongiorno Avvocato,

dove abito sono stati eseguiti lavori per rifacimento di piazzale interno, domande:

1. Il Direttore dei lavori deve argomentare i motivi tecnici che hanno portato a non eseguire il progetto, nel nostro caso alla non installazione del tessuto?

2. Il Direttore dei lavori ha facoltà di modificare il Capitolato senza darne informazione ai committenti.

Possiamo chiedere il rispetto del capitolato e quindi il rifacimento del piazzale come concordato? Possiamo non saldare i lavori se questo non avvenisse?

Distinti Saluti

D.M.

Caro Lettore,

andiamo per gradi. Il Condominio quando delibera un intervento lo fa sulla scorta di un progetto ben preciso approvando di un determinato capitolato dei lavori. Non è raro che nel corso delle

opere possano essere necessarie degli interventi aggiuntivi, lavori extra, o dover cambiare alcune decisioni già adottate. Il ruolo del

direttore dei lavori, che deve essere professionista non legato alla ditta esecutrice, è centrale e determinante. Infatti è lui che deve certificare e consacrare il fatto che i lavori extra sono necessari

o che le modifiche non sono evitabili. In questo incarico il direttore dei lavori non può agire in autonomia, salvo il caso in cui vi sia un’urgenza tale per cui la decisione non può attendere la convocazione assembleare. In quest’ottica ritengo che ci siano dei passaggi da ben analizzare con gli incartamenti alla mano, cosa che lo scrivente non può fare. Si può sostenere che la vicenda merita un

approfondimento laddove il direttore dei lavori abbia agito in modo arbitrario senza consultare il Condominio nonostante ne avesse la possibilità e in mancanza di una reale e certificata urgenza.

Per inviare i quesiti scrivere a: [email protected]