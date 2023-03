Il dimissionario Pereira davanti al gip Rebus sulla richiesta di misura interdittiva

Appuntamento davanti al gip, Agnese Di Girolamo, per l’ex sovrintendente del Maggio, Alexander Pereira. Ma ieri, il suo difensore, l’avvocato Sigfrido Fenyes, ha fatto un’istanza alla procura affinché il pm Christine Von Borries, alla luce dei recenti sviluppi, faccia retromarcia in ordine alla richiesta di misura interdittiva (della durata di un anno) avanzata per l’ipotesi di reato di malversazione dei contributi pubblici. Per capire cosa succederà, bisogna attendere la fine della giornata di oggi: la procura revocherà la richiesta di misura alla luce delle dimissioni di Pereira e dell’arrivo del commissario? Il giudice prenderà atto della modifica della situazione?

La situazione è comunque in movimento e il fatto che Pereira non sia più il direttore artistico e sovrintendente del Maggio non lo mette al riparo dai due fronti noti dell’inchiesta. Il primo, in ordine cronologico, è quello relativo al peculato, per il quale il 75enne ha già reso interrogatorio e grazie al quale dovrebbe aver quanto meno alleggerito la sua posizione: dei dodici episodi inizialmente contestati, ne rimarrebbero circa la metà, tra cui le cene a Ibiza, il volo privato, il trasloco Milano-Firenze da 24mila euro.

Il secondo è appunto quello della presunta malversazione dei contributi pubblici percepiti dalla fondazione: otto milioni sarebbero stati usati da Pereira per le spese correnti come il pagamento di stipendi e fornitori. Un utilizzo indebito, secondo i magistrati.

ste.bro.