Il dilemma. Occultare o confutare?

Oggi diremmo che Vannacci ha numerosi followers. Quindi mi chiedo, formulando una domanda per me retorica: è bene occultare le sue idee rifiutando di discuterle, ovvero è bene discuterle per confutarle? La natura retorica del quesito ha già una risposta che dovrebbe essere calata in un complesso di condizioni. Fra queste la pluralità delle voci dei presentatori che non facciano della discussione del libro occasione di propaganda, bensì di approfondimento critico. E sempre a condizione che la presentazione del libro si cali in un ciclo ove la differenziazione degli orientamenti culturali siano rispettati. Seguire la via “negazionista”, ossia la cancellazione della manifestazione, ha due risvolti negativi. Intanto, i promotori si convincono che le idee nelle quali si riconoscono sono negate in via di principio. In sostanza, pensano di avere vieppiù ragione e che esista una congiura del silenzio a danno di coloro che “la pensano in modo diverso”. Inoltre, implicitamente, si nega il principio della pluralità delle idee e del diritto di ciascuno di esprimere le proprie. La forza della nostra società aperta sta nel confutare l’errore, non nel negarne l’esistenza.