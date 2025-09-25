Il dibattito sull’economia: "Serve una regìa pubblica per un nuovo sviluppo"

Il Manifesto per la reindustrializzazione della Toscana, redatto dagli economisti Marco Buti, Stefano Casini Benvenuti e Alessandro Petretto, lancia la sfida di un nuovo partenariato tra istituzioni, politica, imprese e parti sociali per ridisegnare il modello di sviluppo della regione. Un documento che propone scelte strategiche e piste concrete per rafforzare la base produttiva toscana. Su questo tema interviene anche Daniele Calosi, segretario della Fiom Cgil Toscana.

Come giudica il Manifesto?

"Ci sono spunti interessanti. E’ certo che dobbiamo partire da un punto fermo: la Toscana non può essere ridotta ad una regione di solo turismo. Il turismo è importante, ma la vera ricchezza viene ancora dall’industria manifatturiera, in particolare dal settore metalmeccanico. E oggi questo comparto vive crisi pesanti. Penso all’automotive, ma anche alla moda, che interessa anche le aziende che producono accessori e dunque i loro lavoratori, circa 8mila tra Firenze e Arezzo".

Quali sono le emergenze più immediate?

"Penso alla vicenda Beko, con uno stabilimento che chiuderà entro fine anno ed un futuro ancora incerto, oppure alla siderurgia di Piombino. La ripartenza del polo è strategica per la Toscana. Senza acciaio non c’è sviluppo industriale. Piombino, dopo Taranto, è il secondo polo siderurgico nazionale e può produrre acciaio a impatto ambientale zero con forni elettrici e sistemi di cattura della CO2".

Che ruolo deve avere la politica?

"Serve un confronto ampio e costante. Indipendentemente da chi governerà la Regione Toscana, occorre definire un modello di sviluppo industriale che dia certezze occupazionali e valorizzi i fondi pubblici investiti, dal Pnrr ai fondi europei. È positivo che la Regione proponga una sorta di ’Iri’, istituto per la ricostruzione, per la Toscana. Non si tratta di chiedere piani quinquennali, ma una regia pubblica che dia linee di indirizzo e garantisca investimenti produttivi".

Quali altri nodi vanno affrontati?

"Gli investimenti. Le grandi realtà come Leonardo o Baker Hughes investono, ma le piccole e medie imprese spesso hanno difficoltà a farlo, per le difficoltà di accesso al credito e non solo. E’ venuto meno un vero capitalismo locale: molte aziende familiari hanno venduto ai fondi di investimento, privilegiando la finanziarizzazione anziché il radicamento produttivo".

Il Manifesto parla di competitività. Da dove ripartire?

"I dazi e il caro-energia colpiscono duramente il manifatturiero toscano. E la produttività di un’impresa dipende anche da fattori esterni: se un lavoratore arriva in fabbrica puntuale e senza stress perché i collegamenti funzionano, produce di più. In Toscana, invece, i problemi di mobilità e pendolarismo pesano quotidianamente. Ecco perché il pubblico deve dare indirizzi chiari e sostenere il sistema economico toscano".