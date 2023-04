Il dibattito sul Cpr sbarca in Regione No dei Dem, ma la Lega non ci sta

Si accende il dibattito, in Consiglio regionale, sul no alla nascita di un Cpr in Toscana. A scatenare le polemiche la mozione, presentata dalla consigliera Elisa Tozzi (Toscana Domani), per chiedere di realizzare un Centro di permanenza per i rimpatri. Uno degli obiettivi dell’atto, ha spiegato, era "fare chiarezza sulla posizione della giunta rispetto a un tema molto sentito dai cittadini, tanto che il Comitato di Porta a Prato ha acquistato una pagina su La Nazione per esprimere preoccupazione per l’insicurezza in quell’area di Firenze. Nel dicembre 2022 – ha proseguito – la proposta di creare un Centro era stata condivisa dalla Conferenza per la sicurezza, composta dai prefetti, sindaci e dal presidente della Regione". A illustrare la posizione del gruppo regionale Dem, il presidente della Commissione sanità Enrico Sostegni (Pd). "I Cpr - ha detto - sono l’unico caso in cui viene limitata la libertà per un’irregolarità amministrativa. Qui le persone hanno tutela inferiore rispetto agli istituti penitenziari. Hanno costi altissimi, portano a pochi rimpatri e creano disagio e degrado".

Di diverso parere Elena Meini (Lega). "Che questi centri siano fondamentali lo dicono i sindaci di qualsiasi colore politico, i prefetti, i presidenti di provincia toscani – ha detto -. Il Pd, sotto l’effetto Schlein, fa dietrofront". "Il prefetto aveva parlato di una struttura da 40-50 posti – ha proseguito Marco Landi (Lega) - ottenendo l’appoggio del sindaco Nardella". "Prendiamo atto della spaccatura in seno al Pd tra amministratori locali e gruppo regionale - ha concluso Tozzi dopo la bocciatura della mozione -. La decisione di oggi è inconciliabile con quanto espresso dai sindaci di Firenze e Prato. È l’ennesimo campanello d’allarme per la Toscana, amministrata da un partito in confusione post-congressuale".

Soddisfazione per il no è stata espressa dal segretario regionale Dem, Emiliano Fossi. "La Toscana – ha detto - deve essere e sarà, ancora una volta, un modello per l’accoglienza diffusa, ma soprattutto una terra in cui a nessuno verranno negati diritti".

Lisa Ciardi