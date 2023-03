Il ’diavolo vampiro’ di Montemurlo torna davanti al tribunale Chiesto il raddoppio della condanna

La procura generale ha chiesto che venga raddoppiata la condanna per Matteo Valdambrini, 24 anni, di Montemurlo, lo studente dell’ateneo fiorentino accusato di aver compiuto abusi anche sessuali su alcuni adepti, dipingendosi come “diavolo“ o “vampiro“ dotato di poteri sovrannaturali.

In primo grado, Valdambrini, difeso dagli avvocati Sigfrido Fenyes, Piernicola Badiani ed Edoardo Orlandi, era stato condannato a sei anni, ma era stato assolto per più della metà dei tredici episodi che gli venivano contestati e soprattutto era caduta l’accusa di riduzione in schiavitù.

Ieri, al processo d’appello, il sostituto procuratore generale Angela Pietroiusti - che da pm aveva coordinato le indagini della squadra mobile - è tornata a contestare il ’massimo’ nei confronti dell’imputato.