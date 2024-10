Il dialogo tra uomo e natura. La Specola ospita ’Noi, Animali’

Animali dalle caratteristiche antropomorfe che interagiscono con esseri umani, entrambi immersi in un universo da sogno. Un mondo dove gli uomini e gli animali convivono in paesaggi sospesi nel tempo e dotati di connotazioni metafisiche.

Tutto ciò all’interno del Museo di Storia Naturale dellaa Specola, dove è stata appena inaugurata la mostra dell’artista romano Giovanni Lopez, noto poprio per il suo dialogo pittorico fra uomini e il mondo animale. Non a caso l’esposizione allestita nel corridoio delle mostre temporanee della Specola si intitola ’Noi, Animali’, a cura di Diana Di Nuzzo. Dopo la sua riapertura, il Museo torna quindi a ospitare una mostra di un artista contemporaneo, con alcuni dei suoi più emblematici quadri ad olio provenienti direttamente dall’ atelier nell’Oltrarno fiorentino e da alcune collezioni private. La poetica di Giovanni Lopez si sviluppa in una prospettiva di stampo surreale, dove fantasia e immaginazione regnano incontrastate.

Nel lavoro di Lopez è centrale un mondo in cui l’uomo si interfaccia con la Natura e i suoi abitanti, avendone rispetto e instaurando una relazione di scambio reciproco.

Il disegno è la fase essenziale e primaria dell’elaborazione delle pitture. Il titolo della mostra sta a rimarcare il concetto secondo il quale gli umani siano parte di un ’tutto’ al quale appartengono in quanto animali.

La consapevolezza che l’essere umano sia dunque parte della Natura accompagna costantemente lo spettatore, per avere un più sano punto di vista sull’esistenza, riflessione tramite cui si spera che il visitatore dell’esposizione possa uscire cambiato. Giovanni Lopez nasce a Roma nel 1971. Durante gli anni degli studi si occupa di cinema, sia dal punto di vista teorico, sia lavorando attivamente in questo settore: veste infatti il ruolo di art director nell’ambito pubblicitario, di graphic designer per Rai, di animatore e storyboard artist per produzioni di film di animazione e di cinema live action. A Firenze insieme a Lucilla Cracolici, sua partner, apre e fonda ’Giolu’, realizzando una linea grafica di prodotti ispirati al suo ricco immaginario visivo.

La mostra è realizzata grazie al Sistema Museale di Ateneo dell’Università degli Studi di Firenze ed è visitabile fino al 12 gennaio (via Romana 17), tutti i giorni fino alle 17, tranne il lunedì.

Olga Mugnaini