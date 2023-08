Il Diacetum a Pelago saluta con Oscar Wilde: 25° edizione del Festival

Ultimo appuntamento oggi per l’edizione numero 25 del Diacetum Festival, la rassegna estiva che stasera chiude i battenti. Un evento che ha visto spettacoli di livello presentati nell’Arena Estiva di Diacceto, frazione del comune di Pelago. La chiusura per questa edizione delle nozze d’argento del festival – alle 21,30 – è affidata al teatro e a una divertentissima commedia, ‘Un marito ideale’, opera di Oscar Wilde. Siamo a Londra in epoca vittoriana, l’ambientazione preferita da Wilde per mettere alla berlina l’ipocrita perbenismo dell’alta società. Stavolta ha come obiettivi sir Robert, la moglie lady Gertrude e la misteriosa signora Cheveley. Protagonisti in scena gli attori della compagnia Nexus Studio.

Per coloro che vogliono arrivare in anticipo e godersi la serata fin da subito, è possibile usufruire di un’apericena ad un prezzo scontato, presentando il biglietto per lo spettacolo al circolo Arci adiacente.

Maggiori informazioni sono reperibili all’indirizzo web www.diacetumfestival.com o sulla pagina Facebook del festival.

Leonardo Bartoletti