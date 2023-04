Il design in viale Europa La più grande a Sesto

Sono cinque in tutto il territorio della provincia di Firenze le case della comunità da costruire. Quella di viale Europa è stata disegnata dallo studio Archea, di cui uno dei soci è Marco Casamonti. Sarà realizzata nel terreno agricolo già espropriato, dopo l’ingresso del viadotto Marco Polo. Era già prevista la realizzazione di un distretto, con un progetto del 2000, mai messo a terra. Dunque è stata completamente riprogettata. Nascerà su due piani, su una superficie di 1.250 metri quadrati. Ha ricevuto un finanziamento dal Pnrr per 3 milioni e 620mila euro. Già pronto il progetto definitivo, c’è l’adesione al progetto Invitalia per l’accordo quadro con le ditte che eseguono i lavori che partiranno a gennaio 2024: dureranno 24 mesi per concludersi a dicembre 2025. Poi serviranno sei mesi prima che entri in funzione. A Sesto Fiorentino la ‘casa’ sorgerà in viale Ariosto: quando sarà completata sarà un bestione da 7.000 metri quadri. Ma per ora è stato finanziato il primo lotto da 3.500 metri quadri. Serviranno 12 milioni e 500mila euro di cui 3 milioni e 100mila arrivano dal Pnrr. Sarà completata entro dicembre 2025.

Ilaria Ulivelli