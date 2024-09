Il cuore di “Corri la Vita“. La carica dei 40mila invade Firenze in marcia

La carica dei quarantamila. Il gran giorno di Corri la Vita è arrivato. Oggi la XXII edizione con una fiumana di podisti scalpita ai nastri di partenza, pronti a invadere Firenze in marcia per una causa nobile: raccogliere fondi per la lotta al tumore al seno. La prima manifestazione podistica non competitiva in Italia che coniuga solidarietà, salute e cultura sarà di nuovo un fiume di partecipanti che si snoderà dal Parco delle Cascine fino alla Loggia dei Lanzi in Piazza della Signoria. Obiettivo di giornata? Eguagliare prima, superare poi il record di partecipazione dell’edizione 2023, che ha raggiunto la vetta storica delle 37mila adesioni. A partire dalle 8,30 sarà possibile accedere in piazza Vittorio Veneto e raggiungere il varco numero 1 posto in viale Lincoln.

Lo start verrà dato alle 9,15 dalla sindaca Sara Funaro (presente anche per la premiazione in Piazza della Signoria, da programma, alle 12.30) ed Eleonora Frescobaldi, presidente di Corri La Vita Onlus, con lo starter Giovanni Terzi e la madrina Simona Ventura.

La corsa segue alla inaugurazione del venerdì del “Villaggio della Salute“: un presidio mobile pensato per effettuare mammografie e screening gratuiti per la prevenzione del melanoma nel Camper Lilt, colonna portante insieme ai gruppi delle Florence Dragon, Impronte, di velaterapia Amantiglio, più l’associazione Vagamonti.

"Corri la Vita rappresenta un’occasione straordinaria per la comunità fiorentina e non solo di unirsi e dimostrare solidarietà verso le donne colpite dal tumore al seno contribuendo al contempo a finanziare progetti e servizi di supporto per i pazienti, prevenzione e recupero psico-oncologico – le parole della presidente Frescobaldi –. Lo scorso anno siamo riusciti a raccogliere 700mila euro". Un lavoro reso possibile grazie al contributo essenziale degli sponsor come, ad esempio, Coop.fi con i suoi 65mila euro raccolti dal 22 agosto ad oggi attraverso la distribuzione di magliette.