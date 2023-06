Il Csm avverte le toghe "Basta scontri e correnti"

di Pietro Mecarozzi

"La degenerazione correntizia ha reso il Csm poco credibile, quindi per recuperare la fiducia di magistrati e cittadini deve mostrarsi in grado di esercitare adeguatamente e tempestivamente la propria funzione". Esordisce così Fabio Pinelli, vicepresidente del Consiglio superiore della magistratura, nonché componente laico in quota Lega, intervenendo all’Auditorium del Palazzo di Giustizia di Firenze a un convegno organizzato dalla giunta toscana dell’Anm (l’Associazione nazionale magistrati). L’evento è stata l’occasione per fare un bilancio dei primi quattro mesi del nuovo Consiglio, ma anche per disegnare gli obiettivi di breve e medio termine.

Pinelli traccia una linea ben precisa con il passato, allontanando le ombre che avevano avvolto la precedente consiliatura e che perfino il presidente Sergio Mattarella, nel suo discorso di congedo al parlamentino, aveva sottolineato. Stop quindi allo strapotere delle correnti, alle contaminazioni con la politica e alle manovre anomale, mai più un caso Palamara. E nel rapporto col ministero della Giustizia, "l’attenzione, l’impegno, l’ascolto e la disponibilità – aggiunge Pinelli – sono seri e scrupolosi, e prescindono in maniera assoluta dalle contingenze relative alle maggioranze di cui l’esecutivo è espressione, dal legittimo dibattito pubblico e dal rilievo politico esterno delle misure oggetto di consultazione".

Quanto alla nuova linea operativa, nei primi quattro mesi e venti giorni dall’insediamento la nuova consiliatura ha definito 10.260 pratiche contro le 6.971 nello stesso periodo precedente, con un incremento percentuale del 47%. Anche sul fronte delle funzioni di governo dell’organo, soprattutto in merito all’assegnazione dei ruoli di comando nelle procure, Pinelli non risparmia una stoccata ai colleghi della precedente consiliatura: "Mi sono persuaso di quale grave pregiudizio sia per il funzionamento degli uffici giudiziari la mancata copertura prolungata per mesi, talvolta anni, degli incarichi dirigenziali, e del danno arrecato ai magistrati dal ritardo nelle valutazioni di professionalità".

Il vicepresidente non nasconde, inoltre, che lo scollamento sia avvenuto su tutti i fronti: "Sappiamo quanto tutto ciò pregiudichi l’immagine, il prestigio e la credibilità del Consiglio agli occhi dei cittadini, dei magistrati e degli uffici giudiziari, dai quali, invece, l’organo di governo autonomo pretende rigore e tempestività". Maggior dialogo e trasparenza sono i due pilastri su cui ricucire questi rapporti. E la prima pietra del nuovo cammino la pone Pinelli stesso, concludendo l’arringa con: "Viva i magistrati che sentono forte il senso del dovere, viva i magistrati al servizio dei cittadini".