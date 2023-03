Il crac Corse ed evasione fiscale Ferrari e conti in banca sequestrati

Bloccata dalla Finanza l’attività della società che – modificata la sola partita iva – continuava l’attività della fallita ’World Racing srl’, sede legale nell’Empolese. E ’nome’ nel panorama delle corse auto storiche del campionato di velocità Salita e Trofeo Italiano Velocità Montagna, coppa Consuma, coppa Chianti Classico. Su ordine del giudice Gianluca Mancuso i finanzieri hanno eseguito i sequestri (per equivalente e diretto al fine della confisca) per 1.358.000 euro: conti, azioni, altri titoli. E parco vetture: private (Bmw 330, Ferrari 308 Gtf da 85mila euro, Bmw 330, Golf) e da corsa. Queste slla livrea portano il nome del pilota: Andrea Bonucci Ruggeri della Berardenga, 57 anni. Sequestrato anche il motorhome del team. La somma che – per magistrato e investigatori – costituisce l’esatto ammontare del mancato versamento alle imposte, relativamente alle annualità verificate. Ciononostante la società "avesse emesso fatture per svariati milioni di euro". Tra i personaggi colpiti dalla misura cautelare quali possessori delle quote societarie, oltre al pilota la sorella Rossella, di due anni più grande, originari di Colle Val d’Elsa. Uberto è deceduto anni fa. I due principali indagati sono interdetti dalla amministrazione delle imprese. La seconda delle quali ritenuta continuazione della prima, è stata commissariata. Indagati anche due imprenditori nati a Firenze: Gabriele Bazzani e Giancarlo Quaranta, 54enni. Mai nella compagine societaria, senza ruoli, pure hanno ricevuto (a che titolo?) denaro dalla ’Wolrd’ costituita per ottenere sponsorizzazioni e fare le gare. Ma il denaro arrivato sui conti societari è stato almeno in parte ’dirottato’ su altri conti. Poi prelevato dai soci; una distrazione funzionale all’acquisto ad esempio della Ferrari. Questa triangolazione ha portato al "dissesto e al fallimento la società che beneficiava delle sponsorizzazioni".

giovanni spano