Il corteo pro Palestina. La polizia carica, cinque feriti: "Noi picchiati senza motivo". Danni al Mc Donald’s

di Pietro Mecarozzi

Un colpo secco, inaspettato. Poi il sangue, ricordi annebbiati, il dolore. Maria, 21 anni di Firenze, studentessa di economia, si è ritrovata una maschera di sangue. "Avevo il cellulare in mano per riprendere il corteo – racconta la ragazza –, poi è cominciata la carica e mi è arrivata una manganellata sul viso da un poliziotto, che mi ha spaccato il naso e tagliato sotto l’occhio destro". Maria – portata in ospedale e dimessa con 20 giorni di prognosi – era tra i circa 300 manifestanti che ieri sono scesi in strada per sostenere la causa palestinese. Il corteo, guidato in testa dai Si Cobas e da alcuni militanti dell’universo anarco-antagonista, e seguito da studenti e comunità palestinese, è partito da piazza Santissima Annunziata per raggiungere, sfilando per il centro, piazza Ognissanti e ha poi proseguito il percorso sul lungarno verso il consolato americano. Una svolta che, secondo quanto ricostruito, non era stata autorizzata e ha fatto scattare la reazione della polizia schierata in tenuta antisommossa. La manifestazione, si apprende, aveva inoltre ricevuto il via libera dalla Questura nonostante il preavviso di sole 24 ore, contro le 48 che di norma sono richieste e nel corso della sfilata sarebbero anche state danneggiati un Carrefour e un Mc Donald’s.

Dopo il cambio di percorso, secondo quanto riporta la Digos, alcuni partecipanti (non armati né di bastoni né di sassi) avrebbero cominciato a correre in direzione del consolato americano – che proprio poche settimana fa è stato bersaglio di un attacco ’pseudo-terroristico’, con un lancio di molotov a poco distanza dalla sede – andando a collidere con una delle tre squadre di poliziotti che seguivano il corteo. Versione diversa, invece, riportano i ragazzi che sono finirti sotto i colpi dei manganelli e che nel pomeriggio sono stati refertati all’ospedale Santa Maria Nuova. "La situazione era sotto controllo – racconta una 18enne toccandosi la tempia ancora dolorante – poi la tensione è salita senza motivo, noi non volevamo arrivare allo scontro, ma poi sono partite le bastonate". Le bandiere pro Palestina e le kefiah diventano mantelli con i quali attutire i colpi. Gli striscioni “Stop al genocidio”, “Workers and students for Free Palestine” vengono accartocciati nella foga del momento. La carica dei poliziotti dura qualche secondo, quanto basta a provocare cinque feriti (tre ragazze e due ragazzi).

Tanti dei ragazzi, secondo le prime ricostruzioni facevano parte del collettivo K1 e della rete ’Studenti medi’, e avevano deciso di far sentire la propria voce (saltando un giorno di scuola) nel giorno dello sciopero generale per la Palestina.

Un commento sui fatti arriva dal dipartimento della Pubblica sicurezza: "Quanto verificatosi – si legge in una nota – costituirà, come sempre, momento di riflessione e di verifica sugli aspetti organizzativi ed operativi". Sul piede di guerra invece il consiglio dei genitori del liceo Michelangiolo, che esprime "profonda preoccupazione per la violenza inaudita esercitata dalla polizia". Stessi toni da parte dei docenti del Pascoli, che in un comunicato attaccano: "Mentre la scuola cerca di far crescere i ragazzi e le ragazze secondo i valori del dialogo e del confronto politico e civile – si legge –, la realtà e le istituzioni mostrano sempre più spesso un volto differente". Oggi in piazza Frescobaldi alle 14, gli sudenti di vari licei e istituti hanno anche indetto una conferenza stampa per parlare di quanto accaduto.