Il corteo pro Palestina. Centinaia sul lungarno. Consolato blindato. Stavolta vince il rispetto

Sul lungarno Vespucci, a poche centinaia di metri dal Consolato americano di Firenze. Qui si sono ritrovati, nel tardo pomeriggio di ieri, studenti, lavoratori, pensionati e pure genitori con bimbi piccoli. Tutti per gridare "Palestina libera". Transennata e ben sorvegliata dalle forze dell’ordine, la sede diplomatica a stelle e strisce è il simbolo "del Paese che più di tutti sostiene il genocidio in Palestina". Ed è per questo che la manifestazione pro-Palestina, promossa dai SiCobas e dalla comunità palestinese, vuole partire proprio da lì. Dallo stesso posto dove venerdì 23 febbraio, ci furono una serie di scontri tra manifestanti e forze dell’ordine e cinque studenti rimasero feriti.

Le immagini delle cariche della polizia e dei manganelli che colpiscono i giovani sono ancora davanti agli occhi di tutti, così come sono ancora vive le polemiche, gli interventi dei politici, il messaggio del presidente della Repubblica. Insomma, dopo otto giorni il ritorno in piazza del popolo pro-Palestina si preannunciava carico di dubbi e tensioni. Preoccupazioni che si sono sciolte in pochi minuti, lasciando spazio a musica, cori, bandiere della pace e messaggi in difesa del popolo "dove la gente viene uccisa ma nessuno fa niente per fermare questa strage" ricordano i presenti in piazza, circa 300 inizialmente, diventati quasi mille alla fine del corteo. Scandendo slogan contro Israele e contro gli Usa - appellati come "fascisti" e "terroristi" - i manifestanti espongono un lunghissimo striscione - con i colori della bandiera della Palestina - con cui chiedono "di fermare il genocidio a Gaza e il cessate il fuoco". Tanti gli interventi di attivisti e studenti: quelli del collettivo K1 (liceo Macchiavelli–Capponi), del collettivo Col.Pa (liceo Pascoli), del collettivo Articolo 21 (liceo Agnoletti), ma anche universitari di Studenti Medi e Studenti di Sinistra. Con loro anche i consiglieri di Palazzo Vecchio Dmitrij Palagi e Antonella Bundu.

"Siamo tornati qui per dire che non abbiamo paura dei manganelli" dicono. Poi il corteo è partito alla volta di piazza Santo Spirito, passando per il lungarno Corsini, quindi su ponte Santa Trinita, piazza Frescobaldi e via Maggio. Stavolta seguendo il percorso preavvisato alla questura nei giorni scorsi. Nel tragitto sosta davanti al liceo Machiavelli-Capponi dove scattano cori contro il preside e il professori (per la polemica sulla rimozione di volantini sulla Palestina affissi dentro la scuola). In piazza Santo Spirito, invece, altri interventi tra cui quello di Andrea Magherini, fratello dell’ex calciatore Riccardo, morto 10 anni fa durante un fermo in strada dei carabinieri, che si esprime contro i casi di "abusi in divisa".