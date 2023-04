Il corso pedonale cambia veste "Aprirà a Natale"

Corso pedonale, l’obiettivo è inaugurare entro Natale. I lavori sono ripartiti a gennaio, e vanno spediti. L’amministrazione comunale sta monitorando i lavori, con sopralluoghi sul posto e incontri coi cittadini e commercianti. "Attualmente – ha detto il vicesindaco, Andrea Giorgi – gli operai hanno iniziato a pavimentare nel primo tratto che da piazza Togliatti porta a piazza Matteotti. All’incrocio con via Alfieri sono stati completati anche i sottoservizi. Per quanto riguarda il giardino di piazza della repubblica sono arrivati i giochi per bambini, così si può anche mettere mano al parco e terminarlo. Nei prossimi giorni i lavori entreranno nel vivo con lo spostamento su via Aleardi; il tratto più delicato e conclusivo di tutto l’intervento. Nel momento in cui saremo pronti a cominciare in questa zona convocheremo una nuova assemblea con cittadini e negozianti per dare il senso di quello che verrà fatto e comunicare quanto andranno avanti i lavori. Il nostro obiettivo è riaprire entro Natale con il nuovo percorso pedonale". La semipedonalizzazione di via Aleardi e via De Amicis, oltre che per la riqualificazione integrale del giardino pubblico di piazza Repubblica completerà la passeggiata cittadina Resistenza Matteotti. Altri lavori in programma nei primi riguardano l’area all’incrocio tra via Burchietti e via Aleardi (senza interruzioni per il traffico), dove il progetto prevede una futura isola ecologica interrata. Il progetto di completamento dell’asse urbano è stato redatto dalla società d’ingegneria Abacus di Perugia, incaricata dal comune a seguito di bando; l’investimento del Comune di Scandicci per il completamento della passeggiata lungo l’asse cittadino e la riqualificazione integrale del giardino di piazza Repubblica è di due milioni di euro.

Il giardino di piazza Repubblica che sarà riqualificato è molto importante per la storia di Scandicci, in quanto è stata la prima area di verde pubblico attrezzata cittadina: il Comune va adesso a rinnovarlo completamente con un grande gioco per bambini over 8, un’area piccoli, la pista per bici. In tutto il tratto di asse viario tra le vie De Amicis e Aleardi, a partire da piazza Togliatti fino all’incrocio con via Burchietti, è prevista la rimodulazione delle sezione stradale in modo da recuperare spazi pedonali di riqualificazione dell’ambito urbano. La riqualificazione comprende anche elementi di arredo urbano innovativo e l’estensione della rete wifi gratuito.

Fabrizio Morviducci