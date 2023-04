Il "Corriere di Trisomia 21" I giovani cronisti dell’associazione in visita alla sede de "La Nazione"

La redazione del “Corriere dell’Associazione Trisomia 21“ ha fatto tappa a La Nazione. Una delegazione di ragazze e ragazzi, insieme ai loro operatori, ha raggiunto ieri la sede fiorentina del nostro giornale per approfondire meglio come nasca un quotidiano. Poi una serie di interviste fatte dai ragazzi ai giornalisti della nostra redazione con tanto di reportage video e fotografici. Tutti temi che i cronisti di Trisomia 21 riporteranno ora sul loro giornale, in una serie di approfondimenti che saranno oggetto delle prossime pubblicazioni. Anche le altre due redazioni del “Corriere dell’Associazione Trisomia 21“ parteciperanno nelle prossime settimane a incontri con i giornalisti de La Nazione. Nel frattempo, tutti loro hanno partecipato al Campionato di Giornalismo de La Nazione. Approfondimenti che sono stati pubblicati nei giorni scorsi e che vedranno i ragazzi partecipare anche ai prossimi step, inclusa la premiazione finale.