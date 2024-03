Il convegno di soli uomini. C’è chi non si presenta e chi ’manda’ donne: "Sembrano gli anni ’50"

di Lisa Ciardi

C’è chi non si è presentato in segno di dissenso. Chi si è fatto sostituire. Chi invece ha deciso intervenire, come da programma. Imbarazzo e ancora polemiche ieri, per ‘Italian Excellence tour 2024’, il tour organizzato da Forbes partendo da Firenze e finito al centro di dure critiche perché la prima giornata, peraltro l’8 marzo, prevedeva inizialmente 22 relatori uomini e nessuna donna. "Sono il primo dei governatori in Italia ad avere il 50% di assessori e dei vertici delle strutture sanitarie donne – ha detto il presidente della Regione, Eugenio Giani – e andare a un convegno con 22 uomini non sarebbe coerente, quindi non vado". Ugualmente assente l’assessore al Bilancio di Palazzo Vecchio, Giovanni Bettarini. "Un panel di 22 relatori, tutti uomini, non rappresenta la realtà e neppure la mia sensibilità" ha scritto su Facebook. In rappresentanza del presidente della Camera di Commercio, Leonardo Bassilichi è intervenuta Ilaria Scarselli del Comitato imprenditoria femminile. E anche il sindaco è stato sostituito.

"Non ci sarò – ha detto Dario Nardella -. La vicesindaca Bettini ha chiesto di partecipare al mio posto e porterà le ragioni della nostra reazione. Siamo rimasti sorpresi, anche gli organizzatori si sono scusati e hanno riconosciuto l’errore. Questo è anche uno dei motivi per cui ho appoggiato fortemente la candidatura a sindaca di Sara Funaro". "Qualche donna mi ha scritto di non partecipare – ha detto poi dal palco Bettini – ma avrebbe significato perdere un’occasione per esprimere un punto di vista diverso. Firenze è la città del dialogo, del confronto. Ho la delega alla cultura e la cultura non alza mai muri ma costruisce ponti".

La vicesindaca non ha poi mancato di evidenziare il suo dissenso sull’iniziale assenza di donne. "Non parlerei di polemica – ha detto - ma di mancata occasione. Quello di oggi è l’inizio di un viaggio nell’eccellenza italiana e diciamo che questo convegno è una tappa non riuscita benissimo. Il palinsesto sembra una fotografia sbiadita degli anni ’50 e non è più così, ma spero che nei prossimi eventi pubblici ci sarà maggiore presenza femminile. Siamo a Firenze, la città dell’Elettrice Palatina e di Margherita Hack. È la nostra storia". "A me la toppa pare peggiore del buco – ha commentato l’europarlamentare Susanna Ceccardi (Lega) – con la numero due di Palazzo Vecchio mandata a fare da foglia di fico, a rappresentare l’unica ‘quota rosa’ in un consesso di soli maschietti". "Questo spiacevole episodio – ha detto Irene Galletti (M5s) - ci ricorda che per la parità di genere la strada è ancora molto lunga". Alle critiche hanno risposto gli organizzatori.

"Siamo francamente dispiaciuti se è nata qualche polemica - ha dichiarato Alessandro Rossi, direttore di Forbes Italia - . Metà delle nostre copertine è dedicata a donne, così come un’intera settimana di eventi: per noi sono importantissime. Sono polemiche pretestuose, anche se mi rendo conto che avremmo potuto inserire più donne. Abbiamo invitato le istituzioni e purtroppo oggi le istituzioni sono rappresentate soprattutto da uomini". "Eccellenza non vuol dire perfezione – ha detto Danilo Iervolino, editore di Forbes - . Da questo piccolo incidente ripartiamo con slancio ancora maggiore".