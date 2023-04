Il Consiglio omaggia i consiglieri scomparsi Ballabio e Tagliaferri

Ad inizio di seduta l’ultimo consiglio comunale di Borgo San Lorenzo ha ricordato due "storici" amministratori locali, scomparsi di recente, Piera Ballabio e Francantonio Tagliaferri. Erano presenti il figlio di Tagliaferri, Matteo, e il marito di Ballabio, Amos Fabbri. Il sindaco Omoboni, nel suo intervento introduttivo li ha ricordati con affetto. Di Ballabio, leader ambientalista, ha ricordato la passione e la profonda competenza sugli argomenti: potevano non essere d’accordo, ma c’è sempre stata una profonda stima reciproca". Tagliaferri, che fu vicesindaco e consigliere, Omoboni ha ricordato le radici comuni, entrambi socialisti, e la sua intuizione nel creare la Fiera Agricola Mugellana. "Davvero dobbiamo esser grati – ha concluso il sindaco – a Piera e Franco, per la testimonianza di impegno civile che hanno offerto". Sono poi intervenuti anche, per i vari gruppi consiliari, Giada Ciampi, Leonardo Romagnoli, Marco Giovannini, Niccolò Grifoni, Luca Margheri e la presidente del Consiglio Laura Taronna.