"Il consiglio comunale? Una coreografia preconfezionata e assurda"

"I consiglieri comunali hanno un ruolo meramente coreografico". Il centrodestra, Lega, Forza Italia e Fratelli d’Italia all’attacco dell’amministrazione comunale. I rappresentanti dell’opposizione hanno raccolto al volo l’assist di Italia Viva che poco tempo fa aveva espresso critiche sui rapporti interni al consiglio. "Italia Viva – dice Luigi Baldini, capogruppo della Lega – si è lamentata della scarsa azione amministrativa operata da questa giunta e da questa maggioranza. Il ruolo che questa amministrazione riserva al Consiglio e in particolare ai gruppi consiliari della sua maggioranza è puramente coreografico: difficilmente si accende il dibattito sulle delibere già preconfezionate dalla Giunta e il tutto si conclude con una alzata di mano per l’approvazione. La cosa assurda è che i gruppi di maggioranza a volte devono presentare interpellanze o mozioni per porre all’attenzione la soluzione di problemi sul nostro territorio, anche se poi restano lettera morta come quelle dell’opposizione". Il centrodestra apre le danze per le prossime amministrative mettendo però in discussione le dinamiche democratiche della politica in città. "Sulla sostanza dell’andamento amministrativo – ha detto ancora Baldini – dalla nostra esperienza in Consiglio, occorre dire che l’amministrazione non riesce a fare nemmeno una decente manutenzione delle strade, delle piazze, dei giardini, del verde pubblico, delle scuole, oltre che essere compartecipe delle tariffe della nettezza e dell’acqua tra le più alte d’Italia". Il prossimo passo sarà chiamare a raccolta tutte le forze politiche e civiche su problemi concreti della città.