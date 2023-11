Il Consiglio comunale apre ai giovani. Tanti studenti al Salone dei Duecento con proposte per migliorare la città

Il presidente Luca Milani con la Consigliera comunale e Presidente della IV Commissione (politiche sociali e della salute, sanità e servizi sociali) Mimma Dardano hanno incontrato, nel Salone dei Duecento, le classi II A e II B della scuola secondaria di primo grado Sandro Botticelli, incontro previsto nell’ambito del progetto ’Il Consiglio comunale aperto alle Ragazze ed ai Ragazzi’. Gli argomenti proposti dagli studenti sono stati tanti e hanno toccato vari ambiti: sicurezza, sociale, scolastico, turistico e mobilità. Quelli discussi e messi in votazione sono stati i seguenti: costruire nuove Rsa per gli anziani che abbiano costi accessibili in relazione al reddito familiare. Migliorare la sicurezza in città aumentando le Forze dell’Ordine e i controlli. Entrambe le proposte sono state approvate.