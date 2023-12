Il consiglio approva il bilancio : "Le tasse resteranno invariate"

Via libera al bilancio di previsione 2024-2026. Il progetto economico finanziario è stata presentato dalla giunta nel corso dell’ultimo consiglio comunale e approvato con il voto favorevole della maggioranza e quello contrario delle opposizione. "Probabilmente con i tagli previsti dalla finanziaria – spiega l’assessore alle Risorse Suriano- dovremo fare alcuni aggiustamenti ma siamo davanti ad un Ente totalmente risanato. Possiamo così confermare obiettivi e progetti avviati". Il prossimo anno a copertura delle spese ci saranno oltre 11milioni di entrate. Il titolo principale saranno le imposte e le tariffe (che restano restano invariate) e che porteranno quasi 8milioni di euro, di cui 3 dall’Imu e due dall’addizionale. Un altro milione arriverà da trasferimenti ministeriali. Po ci sono due milioni e 734mila euro da ricavi di attività locali come biglietti musei, multe, parcheggi e affitti impianti sportivi. La presentazione del bilancio non è stata solo numeri. Ogni assessore ha infatti illustrato progetti presenti e futuri. Sul turismo Iacomi ha anticipato la prossima valorizzazione della valle del Mugnone; l’assessore Cecchini ha confermato l’impegno per giovani e scuola. Mobilità , efficientamento energetico e manutenzione ha parlato l’assessore Zetti. "Nel 2014 avevamo 25milioni di debito e altri 3 sono arrivati inaspettati. Oggi la situazione è cambiata e nel 2023 ci siamo potuti togliere qualche piccola soddisfazione, che diventano realtà nel 2024- ha detto il sindaco Ravoni- Penso ai due nuovi fontanelli di Girone e Fiesole; gli Speed Velox, che saranno installati nelle tre aree indicate dai cittadini e come sempre chiesto dai cittadini stiamo attuando il controllo di vicinato. Inoltre dopo anni torniamo anche a finanziare le società sportive". Opposto il parere delle opposizioni sul documento contabile. Gallego del cdx parla di bilancio in linea con la gestione di questa amministrazione da sempre "rigida e poco coraggiosa"; Baroncini del csx osserva" A sei mesi della elezioni le spese diventano investimenti; prima erano solo tagli".

Daniela Giovannetti