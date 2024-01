Il conducente chiede una perizia psichiatrica

FIRENZE

Ha chiesto di essere giudicato con il rito abbreviato, condizionato a una perizia psichiatrica che dovrà stabilire la sua capacità di intendere e volere quando, alla guida di una moto rubata, lanciata a folle velocità in via Gioberti contromano, impattò contro l’auto del 43enne Lorenzo Brogioni, causando la sua morte.

E’ la strategia difensiva dell’avvocato Samuele Zucchini, legale di Mohamed Omor Omran Harathi, il 24enne tunisino che, dopo aver bevuto e assunto droga, era alla guida della Bmw che si scontrò con la Panda del libraio originario del Galluzzo.

L’avvocato Zucchini ha subordinato l’abbreviato anche all’escussione dell’imputato e della psicologa del carcere di Sollicciano che ha avuto colloqui con lui. L’udienza è fissata per il prossimo 13 febbraio.

Con lui, davanti al giudice, c’è anche un altro nordafricano, poco più che diciottenne, ’terzo’ passeggero della moto. Sul mezzo, lanciato a oltre 90 chilometri orari, era seduto anche un minorenne, nei cui confronti ha esercitato l’azione penale la procura competente.

Omicidio stradale, guida in stato d’ebbrezza, lesioni, furto, più una sfilza di infrazioni al codice della strada: queste le contestazioni di cui dovranno rispondere, a vario i titoli, i due nordafricani.

Nella notte tra il 16 e il 17 ottobre scorso, i tre si sarebbero impossessati di una Bmw parcheggiata in centro. Da quel momento, sarebbe cominciata una corsa sul mezzo a due ruote, non nuovo ma con un motore di 650 centimetri cubici di cilindrata. Il conducente avrebbe imboccato via Gioberti da piazza Beccaria, accelerando fino a una velocità che non gli avrebbe consentito di arrestare il mezzo in tempo quando, all’altezza dell’intersezione con via del Ghirlandaio, la moto si trovò di fronte Brogioni e la sua Panda. L’utilitaria, centrata all’altezza dello sportello lato guidatore, si ribaltò e il suo conducente morì sul colpo. Nello scontro, anche il passeggero minorenne (che non indossava il casco) riportò serie lesioni.