Il concerto è live, ma solo sui social

Per la giornata internazionale della musica, sui canali social del Comune di Figline Incisa va in scena "Leggera Sinfonia", progetto del musicista e cantautore Simone Baldini Tosi, pronto per esser portato in tour in Toscana. Impugnando in una mano la bacchetta e nell’altra il microfono, l’artista valdarnese dirige cantando sul palcoscenico del Teatro comunale Garibaldi la Tuscan Chamber Opera. Con questa sua nuova doppia veste lancia un nuovo progetto (online e offline), realizzato in collaborazione con lo stesso Comune, pronto per le sue prime tappe live in Toscana, tra cui il 9 luglio a Marcialla, il 29 luglio a Greve in Chianti e il 6 agosto a Castelfranco Piandiscò. "Leggera Sinfonia – spiega l’artista – si pone l’obiettivo di unire la musica classica a quella leggera, con contaminazioni elettroniche e di musica pop. Per ora è un mini concerto online, fruibile da tutti". Un antipasto degli eventi che poi diventeranno live.