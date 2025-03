Il Comune revoca diciannove licenze

Diciannove licenze ritirate. E’ questo il primo bilancio dei controlli a tappeto che la Direzione Risorse finanziarie di Palazzo Vecchio ha avviato sul commercio cittadino per recuperare l’evasione delle tasse e dei tributi comunali. Ma anche per verificare chi non si presenta pur avendo un posteggio. Le verifiche stanno interessando gli operatori dei mercati coperti e rionali fino ai banchi in giro nel centro storico. Come detto, per 19 è scattata la decadenza della licenza. "Abbiamo avviato un piano di controlli capillare e di lungo periodo, perché intervenire sulle situazioni di irregolarità è giusto soprattutto nel rispetto della maggioranza degli operatori che lavora correttamente – dice l’assessore Jacopo Vicini – così come è doveroso nei confronti dei cittadini e di tutta la collettività, dato che questa attività riguarda un bene comune come il suolo pubblico e porta ad un consistente recupero dell’evasione tributaria e contributiva".