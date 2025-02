Il Comune punta sulle zone 30. Scattano i divieti, ora più sicurezza

Velocità massima consentita per i veicoli 30 chilometri orari, per migliorare la sicurezza stradale in particolare per gli utenti deboli della strada (come pedoni e chi viaggia sulle due ruote) e diminuire l’incidentalità. Proprio con questi obiettivi sono state istituite una serie di zone 30 in un lungo elenco di strade di Sesto ubicate, fra l’altro, in quartieri diversi con una copertura piuttosto ampia del territorio. Non si potrà superare il limite fissato, da questa settimana o comunque dall’apposizione della segnaletica specifica per questi provvedimenti, in via Monti, via Alfieri, via Nievo e via Foscolo, nella zona della Pratese, così come in via Bellini, via Calatafimi, via Puccini, via Milazzo, via Monteverdi, via Busoni, via Leoncavallo che fanno capo, invece, tutte al quartiere di Quinto Basso. Interessata dai provvedimenti anche l’area di Colonnata con divieto di superare i 30 chilometri orari in via Bencini, via Giotto, via Fibonacci, via Fiorelli, via della Tosa.

Anche il centro vedrà un proliferare di zone 30 che si affiancano a quelle già in essere: quelle nuove sono in via Savonarola, via Guerrazzi, via Presciani, via Gramsci nel tratto tra via Buonarroti e viale Pratese. L’ultimo ‘pacchetto’ di strade a ‘bassa velocità’ comprende via Donatello, via Leonardo da Vinci, via Brunelleschi nell’area di viale Michelangelo e anche via Beccaria e via Campanella.

Tutte le strade scelte per il provvedimento hanno un denominatore comune: sono arterie piuttosto battute (in alcuni casi molto per la presenza di scuole e servizi) ma con sede stradale stretta, a volte anche per i posti auto presenti, e sono tutte a senso unico.

In questi giorni sono in corso le operazioni di predisposizione della segnaletica orizzontale con l’indicazione dei 30 chilometri orari da rispettare ben visibile sull’asfalto: "Continuiamo a lavorare per migliorare la sicurezza stradale – dice la vicesindaco con delega alla Mobilità Claudia Pecchioli - con particolare attenzione agli utenti deboli. Questi provvedimenti si accompagnano al pacchetto di interventi che negli ultimi mesi stanno riguardando attraversamenti e illuminazione, come nel caso di via Cafiero e via Lucchese. Le strade interessate sono già oggi per conformazione strade che richiedono prudenza e sono state individuate anche sulla base delle segnalazioni dei cittadini. In alcuni casi si tratta di estendere limiti esistenti su porzioni ristrette di strada".