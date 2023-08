Il Comune ha un ’tesoretto’ "Ecco come lo spenderemo"

Ammonta a 726mila euro il "tesoretto" del Comune di Borgo San Lorenzo, ovvero l’avanzo di amministrazione del Bilancio 2022. E ora, nell’ultima seduta, il consiglio comunale ha deciso come spenderlo, destinando le risorse soprattutto alla manutenzione degli asfalti stradali. Senza dimenticare però sport, cultura, scuola e turismo. Già 300mila euro, dell’intero avanzo, erano stati destinati alle asfaltature, e ora se ne aggiungono altri 100mila, soprattutto per le frazioni. L’assessore al Bilancio Carlotta Tai (foto a destra) fa il punto: "Abbiamo destinato 35.000 euro agli asili nido, 25.000 euro all’educativa scolastica – che ora conta un investimento complessivo di 60 mila euro per pagare gli educatori che affiancano i ragazzi in difficoltà. 48.000 euro sono per le manifestazioni culturali, e tra queste la rilevante prossima stagione teatrale), circa 40.000 euro andranno al settore dello sport, per progetti con l’associazionismo sportivo, oltre 10.000 euro saranno indirizzati alle iniziative turistiche e di promozione del nostro territorio, e tra queste le attività natalizie. Infine, alla manutenzione ordinaria andranno altri 35.000 euro, anche per la cura del verde e il taglio dell’erba (foto sotto); mentre alla segnaletica verticale e orizzontale abbiamo destinato 30.000 mila euro".

Previsto anche l’acquisto di un mezzo di trasporto, un Porter, per l’ufficio tecnico e un mezzo spalaneve di piccole dimensioni, per poter accedere anche a ripulire le strade più strette dove con il mezzo grande non si riesce a passare. Tai lo sottolinea: "Il fabbisogno su strade e decoro è enorme, ma con queste decisioni riusciremo a dare almeno alcune risposte che i cittadini chiedono da tempo. Complessivamente abbiamo finanziato interventi sulle asfaltature per oltre un milione 100 mila euro, e altri 600 mila euro per i marcipiedi.

L’assessore Tai è soddisfatta: "Quello di Borgo è un bilancio sano. Negli ultimi anni qualche taglio nel bilancio di previsione abbiamo dovuto farlo, ma poi abbiamo recuperato gli interventi con l’avanzo di amministrazione. E l’ente ha una buona capacità di attrarre risorse, per effettuare interventi di manutenzione e investimenti. Inoltre, con il crescere dell’attività edilizia privata, abbiamo avuto introiti importanti dagli oneri di urbanizzazione. Senza dimenticare che anche quest’anno non ci sono stati aumenti, né di imposte né di tariffe, e abbiamo scelto di coprire attraverso il bilancio gli aumenti di costi di asilo nido e mensa scolastica".

Paolo Guidotti