Il Comune e i conti che non tornano. Tozzi: "Tagliaferri deve dimettersi"

"È indispensabile che Tagliaferri e la sua giunta presentino le dimissioni, permettendo così ai cittadini di poter scegliere una squadra in grado di gestire la situazione". Così la consigliera regionale di Fratelli d’Italia Elisa Tozzi interviene nel dibattito sulle difficoltà finanziarie del Comune di Vicchio, chiedendo elezioni anticipate. Tutto nell’attesa dell’assemblea pubblica indetta dall’amministrazione per sabato 22 al teatro Giotto, con la promessa di riferire in modo "trasparente" su una situazione definita dallo stesso sindaco "molto seria" e "grave".

"Nessun cittadino - afferma Tozzi - si merita di assistere all’indegno spettacolo che sta dando il Pd che guida il Comune di Vicchio. Siamo in una situazione paradossale - spiega - in cui l’attuale sindaco del Pd Tagliaferri, accusa il precedente sindaco, sempre del Pd, Carlà Campa, di aver adottato disastrose politiche di bilancio. Se così è perché Tagliaferri non ricorre alla Corte dei Conti?". Invece, afferma Tozzi: "Questi primi mesi di amministrazione Tagliaferri certificano la totale incapacità del Partito democratico nel saper amministrare i nostri Comuni. I vicchiesi si meritano un’amministrazione interessata esclusivamente a fare i loro interessi. Ora serve serietà, quella mancata fino ad oggi al Pd".

Sul tema, sempre da Fratelli d’Italia, interviene anche Stefania Vizzini, coordinatrice del partito per Vicchio e Dicomano, che tuona: "Da settimane, il dibattito pubblico non si concentra sulle reali necessità della comunità, ma su schermaglie interne e accuse incrociate tra vecchia e nuova amministrazione. Chi ne giova? Sicuramente non i cittadini di Vicchio".

Ma come si è arrivati a questa situazione? Tozzi, che chiede chiarezza, punta il dito in particolare verso i debiti del Comune di Vicchio nei confronti dell’Unione dei Comuni del Mugello per la Polizia Municipale e la sua gestione associata. E conclude: "Questo teatrino dimostra in modo palese che è finita l’epoca in cui la sinistra era capace di sfornare amministratori decenti".