Il Comune di Figline e Incisa assume un tecnico specializzato in edilizia e impianti

Cercasi un tecnico di edilizia e impianti: con la pubblicazione un bando di mobilità volontaria, il Comune di Figline e Incisa apre le porte a un nuovo ‘collega’ da inserire nei suoi uffici. Si cerca un geometra o architetto o ingegnere già in ruolo a tempo indeterminato in un’altra pubblica amministrazione per venire a lavorare in terra valdarnese. Le domande vanno inviate entro le 13 del 29 agosto. Saranno valutati il curriculum formativo e professionale e con un colloquio anche l’attitudine al ruolo, l’esperienza professionale maturata in relazione al profilo da ricoprire, l’aspetto motivazionale al trasferimento. I colloqui si terranno il 4 settembre.