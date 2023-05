Il Comune cerca proposte per Officina Civica C’è tempo fino al 9 giugno per presentare le idee

Il Comune di Calenzano raccoglie proposte per l’utilizzo del piano inferiore di Officina Civica, in via Petrarca 180. La struttura ospita già la scuola di musica, al primo piano, e lo sportello Orienta lavoro. Le proposte, finalizzate alla valorizzazione del luogo come sede di svolgimento di laboratori, workshop, spazio di aggregazione, studio, co-working e luogo di collaborazione con le associazioni del territorio oltre che alla realizzazione di attività e iniziative culturali, possono essere presentate fino al 9 giugno entro le 13. La domanda, compilata e firmata con allegata fotocopia di valido documento di identità del legale rappresentante in caso di associazione o azienda, dovrà pervenire tramite pec all’indirizzo [email protected]